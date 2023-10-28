Министры обороны Украины и США провели телефонный разговор: что обсудили

Министры обороны Украины и США провели телефонный разговор, в котором речь шла о дальнейшей военной помощи и подготовке следующей встречи формата "Рамштайн", а также актуальной ситуации на фронте, сообщает Европейская правда.

Об этом стороны сообщили в своих коммюнике по итогам разговора.

Представитель Пентагона Пэт Райдер отметил, что в разговоре Рустема Умерова и Ллойда Остина речь шла о текущей военной помощи США для Украины на фоне российской агрессии, планах относительно следующей встречи Контактной группы по обороне Украины и развитии ситуации на фронте.

"Лидеры договорились и дальше поддерживать тесную связь", – добавил спикер.

В украинском коммюнике рассказали, что Умеров поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя, в том числе под Авдеевкой.

По его словам, российские потери вокруг Авдеевки уже достигли примерно 4 тысяч военных.

Также Рустем Умеров поблагодарил за продолжение эффективного сотрудничества и поставки Украине артиллерийских боеприпасов.

"Дальнейшие поставки ATACMS позволит эффективнее наносить огневые поражения по военной инфраструктуре и командных пунктах в глубоком тылу врага на оккупированных украинских территориях", – отметили в Минобороны Украины.

Предыдущий разговор министров состоялся в минувшую субботу, 21 октября.

Напомним, 26 октября США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.