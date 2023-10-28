Ермак: На Мальте началась международная встреча по украинской Формуле мира

На Мальте началась встреча внешнеполитических советников и советников по национальной безопасности относительно украинской Формулы мира Президента Владимира Зеленского, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Свыше 65 стран — Запад, Глобальный Юг. Дипломатические усилия Украины дают результаты: международная поддержка украинской Формулы мира растет. Большое количество стран Глобального Юга, которые привлечены к встрече, является подтверждением тому. Это действительно демонстрация того, что мир заинтересован в справедливости и победе Украины" , — говорит высокопоставленный чиновник.

По словам Ермака, российские фейки о потере интереса к Украине не оправдались. Над реализацией Формулы мира, предложенной президентом Зеленским, с каждым месяцем работает все больше стран мира со всех континентов.

"Встреча на Мальте – это о конкретике. Будут презентованы и обсуждены конкретные планы реализации 5 пунктов Формулы мира: ядерная безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарное направление (освобождение пленных и депортированных лиц), восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка", - уточняет глава ОПУ.

Как объясняет Андрей Ермак, эти планы были наработаны рабочими группами, в которые вошли представители посольств разных стран, а также эксперты. Так Украина двигается к Глобальному саммиту мира лидеров государств.