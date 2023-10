Израиль заявил, что "расширяет зону" наземной операции в Секторе Газа

Израиль "расширяет зону" наземной операции в Секторе Газа с помощью пехоты и ударов с воздуха и моря, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил спикера ЦАХАЛа Даниэль Хагари, сообщает The Washington Post и The Times of Israel.

Ранее в субботу, 28 октября, израильские военные показали видео, на которых колонны бронетехники двигаются по песчаным районам Сектора Газа.

תיעוד מפעילות כוחות קרקעיים של צה״ל ברצועת עזה: pic.twitter.com/eioE4dHcWp ר הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) октябрь 28, 2023

Спикер ЦАХАЛа заявил, что израильские военные "продвигаются через этапы войны".

"Пехота, танковые, инженерные и артиллерийские силы принимают участие в мероприятиях, сопровождающихся плотным воздушным огнем" , - сказал он, добавив, что "силы все еще находятся на месте и продолжают боевые действия".

По словам Хагари, во время наземной операции в Газе пока ни один израильский солдат не пострадал.

Что этому предшествовало

Спустя три недели после вторжения боевиков ХАМАС в Израиль в конфликте на Ближнем Востоке произошло новое обострение. ЦАХАЛ ввел свои войска в северную часть сектора Газа.

Издание The New York Times сообщило, что на территорию Газа въехали израильские танки. ЦАХАЛ заявляет, что террористы ХАМАС "испытают гнев" в ближайшее время, но уверяют, что это еще не наземная операция.

При этом ночью и утром Сектор Газа находится под мощными обстрелами со стороны израильской армии. Самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по 150 тоннелям и подземным бункерам на севере Газы. Также Израиль заявил о ликвидации двух главарей ХАМАС, отвечавших за воздушные силы боевиков.