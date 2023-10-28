Россияне потеряли под Авдеевкой уже 4 тысячи своих вояк - Умеров
Уже четыре тысячи российских военных погибли за более чем две недели активных штурмов Авдеевки, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил Умеров во время телефонного разговора с министром обороны США Ллойдом Остином.
Умеров сообщил американскому коллеге о потерях врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту - примерно 4 тысячи солдат.
Также министр поблагодарил США за поставки артиллерийских боеприпасов.
Умеров отметил, что дальнейшие поставки ATACMS позволит эффективнее наносить огневые поражения по военной инфраструктуре и командных пунктах в глубоком тылу врага на оккупированных украинских территориях.
Справочно: Очевидно, речь идет о времени от начала активного наступления россиян на Авдеевку, то есть, с 10 октября.