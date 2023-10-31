В Палате представителей зарегистрировали законопроект об отдельной помощи Израилю

Республиканское большинство Палаты представителей во главе с новым спикером Майком Джонсоном в понедельник внесло отдельный план помощи только Израилю на сумму 14,3 млрд долларов вопреки масштабной инициативе Белого дома на $106 млрд, которая включала помощь Украине, сообщает Украинская правда.

Издание Bloomberg отмечает, что речь идет об отдельном пакете помощи Израилю в отличие от более широкого запроса Байдена на финансирование, который включает помощь Украине и Тайваню. Он также не включает гуманитарную помощь гражданскому населению Газы и Израиля, о которой просил Белый дом.

Инициатива Джонсона предусматривает помощь Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов за счет урезания подписанного президентом Джо Байденом Закона о снижении инфляции.

"Компенсационные сокращения являются прецедентом, поскольку Конгресс обычно не сокращает другие программы, чтобы оплатить чрезвычайные расходы" , – пишет Bloomberg.

Этот пакет является одной из первых крупных законодательных инициатив нового спикера, и он сказал журналистам, что ожидает голосования в Палате представителей в четверг. На прошлой неделе Джонсон обсудил этот пакет с Байденом.

"Отделение средств для Украины от более популярной помощи Израилю создает риск того, что Конгресс не сможет продолжить помощь стране в ее контрнаступлении против России, особенно если республиканцы в Палате представителей повторят сентябрьскую попытку требовать изменений в иммиграционное законодательство США в обмен на финансирование для Украины" , – говорится в публикации.

Также отмечается, что подход Джонсона усилит поддержку израильского пакета среди консерваторов Палаты представителей, но спровоцирует оппозицию со стороны демократов, и вряд ли это предложение пройдет через Сенат без изменений, что потенциально может помешать финансированию.

14 миллиардов долларов, которые предлагают республиканцы Палаты представителей для Израиля, соответствуют уровню запроса Байдена для этой страны.

Пакет Палаты представителей включает 4 миллиарда долларов на израильский "Железный купол" и "Пращу Давида", изготовленные компаниями Rafael Advanced Defense Systems и RTX. Еще 1,2 миллиарда долларов пойдут непосредственно на разработку израильской оборонной системы "Железный луч" для противодействия ракетам малой дальности.

Издание добавляет, что во вторник Сенат США планирует провести слушания по запросу администрации Байдена, на которых выступят Государственный секретарь Энтони Блинкен и Министр обороны Ллойд Остин.

Джонсон, который ранее голосовал против помощи Украине, после того, как на прошлой неделе стал спикером, заявил, что поддерживает финансирование Украины, но хочет рассматривать ее отдельно и требует усиленного надзора за расходованием средств.

В Сенате продолжаются двухпартийные переговоры с целью продвижения комбинированного пакета, который бы учитывал все аспекты запроса Байдена на 106 миллиардов долларов, в том числе 61,4 миллиарда долларов для Украины.