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Курс валют НБУ на 31 октября

Курс валют НБУ на 31 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 31 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 30 октября, понизился до уровня 36.37 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 38.56 за 1 евро.

Курс рубля упал на 1 коп до 3.91 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 44.15 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 40.30 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 8 коп до 8.65 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.365900 --0.056
EUR Евро 38.562400 +0.185
RUB Рубль 0.390590 --0.001
GBP Фунт стерлингов 44.150000 +0.053
CHF Швейцарский франк 40.299100 --0.08
PLN Польский злотый 8.653000 +0.078

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