Курс валют НБУ на 31 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 31 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 30 октября, понизился до уровня 36.37 за 1 доллар.
Курс евро вырос до уровня 38.56 за 1 евро.
Курс рубля упал на 1 коп до 3.91 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 44.15 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 40.30 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 8 коп до 8.65 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.365900
|EUR
|Евро
|38.562400
|RUB
|Рубль
|0.390590
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.150000
|CHF
|Швейцарский франк
|40.299100
|PLN
|Польский злотый
|8.653000