В Украине погибли 300 тысяч военных РФ с начала вторжения – Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 300 810 своих военных, в том числе 870 – за минувшие сутки. Также 30 октября ВСУ уничтожили 21 танк, 25 артиллерийских систем, 10 реактивных систем залпового огня и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 300 810 (+870) человек,
- танков − 5 211 (+21) ед,
- боевых бронированных машин – 9 804 (+29) ед,
- артиллерийских систем − 7 227 (+25) ед,
- РСЗО − 844 (+10) ед,
- средств ПВО − 562 (+3) ед,
- самолетов − 321 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 440 (+21) ед,
- крылатых ракет − 1 546 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 590 (+35) ед,
- специальной техники – 1 016 (+2) ед.