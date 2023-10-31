В Украине погибли 300 тысяч военных РФ с начала вторжения – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 300 810 своих военных, в том числе 870 – за минувшие сутки. Также 30 октября ВСУ уничтожили 21 танк, 25 артиллерийских систем, 10 реактивных систем залпового огня и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.23 ориентировочно составили: