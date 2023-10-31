В Совбезе ООН обсудят гуманитарную ситуацию в Украине

Совет Безопасности ООН соберется во вторник на заседание, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную полномасштабным вторжением РФ, сообщает Укринформ.

Заседание инициировали Эквадор и Франция, консультировавшиеся с украинской делегацией.

По информации секретариата Совбеза, ожидается, что представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам расскажет о потребностях украинцев в зимний период, а также об опубликованной недавно Программой ООН по окружающей среде оценке экологических последствий подрыва российскими войсками Каховской дамбы.

Ожидается, что члены Совбеза, в частности, Албания, Франция, Япония, Мальта, Швейцария, Великобритания, США могут выступить с осуждением России за обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Начнется заседание Совета Безопасности по 10:00 по восточноамериканскому времени (16:00 по Киеву) – после короткого обсуждения ситуации в Сомали.