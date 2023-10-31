В Белом доме назвали "красноречивой" реакцию Путина на антисемитские протесты

"Демонстрацией ненависти, фанатизма и устрашения" назвал представитель Белого дома Джон Кирби антисемитские акции в Махачкале, где толпа протестующих против действий Израиля ворвалась в аэропорт с целью обнаружения там израильтян, сообщает Голос Америки.

"Вы все видели то, что произошло вчера в Дагестане, России. Это то, что можно описать только как ужасная демонстрация ненависти, фанатизма и устрашения. Некоторые люди сравнивают это с погромами конца 19-го и начала 20-го века, и я думаю, что это, пожалуй, точное описание, учитывая то видео, которое мы там видели" , - сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Кирби считает красноречивым тот факт, что российский президент Владимир Путин не осудил насилие в Махачкале.

"Местные провинциальные чиновники, конечно, довольно быстро осудили эту толпу, и я услышал в течение последнего часа, что г-н Путин решил провести какую-то встречу с представителями службы безопасности. Но вне этого мы ничего не услышали от Кремля: ни осуждения, ни призывов к прекращению ненависти, дискриминации и фанатизма по отношению к евреям, ничего. И я думаю, что это очень красноречиво" , - сказал Джон Кирби.

Комментируя заявления Путина, мол, за событиями в Дагестане стоят страны Запада и Украина, Кирби сказал, что это "классическая риторика" хозяина Кремля.

"Ну разве это не мило? Это классическая российская риторика, не правда ли? Если что-то идет плохо в вашей стране, просто обвиняйте кого-то другого, обвиняйте в этом внешние влияния. Мероприятие не имеет к этому отношения. Это просто ненависть, фанатизм и устрашение, чисто и просто, и хороший лидер, порядочный лидер назвал бы это таким, каково оно есть, как президент Байден назвал это здесь, в этой стране, вместо того, чтобы обвинять в чем-то Запад" , - отметил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США.

В понедельник, 30 октября, российский президент обвинил Украину и западные спецслужбы в беспорядках в Дагестане, в частности, в аэропорту Махачкалы. По словам Путина, "США и их сателлиты организуют смертельный хаос", стоят за "трагедией палестинцев и бойней в Украине", а также пытаются "расколоть Россию изнутри".