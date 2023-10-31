Оккупанты обстреляли ТЭС в Донецкой области, люди без света

Вечером 30 октября российские войска обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе, один из населенных пунктов в Донецкой области остался без электричества, сообщает Украинская правда.

"Вчера вечером Россия атаковала одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе. В результате террористического обстрела было серьезно повреждено оборудование, поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией. К счастью, обошлось без пострадавших" , – говорится в сообщении ДТЭК.

Сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК начали активную работу по устранению последствий. По состоянию на утро 31 октября они прилагают все усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения в домах украинцев.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Донецкой области в понедельник вечером враг из артиллерии обстрелял объект энергетической инфраструктуры. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.