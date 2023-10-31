Нетаньяху заявил о начале новой фазы войны с ХАМАСом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Чиновник отметил во время открытия еженедельного заседания израильского правительства, что страна находится "в разгаре войны".

"Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и режимный потенциал ХАМАСа. Мы делаем это системно" , - заявил он.

Нетаньяху озвучил цели разных фаз операции.

"Прежде всего, завершен этап торможения. Второй этап - постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в Сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом" , - рассказал израильский премьер.

Также он обратил внимание на "полное доверие как тактике, так и управлению" проводимой операции под руководством начальника Генерального штаба со стороны "всего народа и его руководства".

"Будут и дальнейшие шаги, о которых нельзя рассказать здесь, но мы говорим в "кабинете войны"" , - добавил Нетаньяху.

По словам премьера Израиля, параллельно ведется активная работа над сдерживанием на северном фронте, то есть в районе границы с Ливаном.

"Я вновь говорю "Хезболле": вы совершите ошибку всей своей жизни, если решите в полной мере вмешаться в кампанию. Вы получите удар, который даже не можете себе представить" , - предупреждает Нетаньяху.

Израильская сторона также продолжает усилия по освобождению похищенных в ходе маневра граждан, которых схватили боевики ХАМАС во время своего вторжения, отметил глава правительства Израиля.

"Этот маневр даже открывает возможности для освобождения, и мы их не упустим. Эта кампания потребует времени, будут неожиданные препятствия, будут трудности, будут потери, будут и сюрпризы, но в конце я обещаю вам одно: ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побежден, будет другая Газа" , - сказал Нетаньяху.

Также он добавил, что для этого "нужно терпение и время", в частности, чтобы "заручиться политической поддержкой".

"Я нахожусь в ежедневном контакте с президентом США, наша команда постоянно общается со своими коллегами. Мы объясняем, что ведем не только свою, но и их войну, потому что, если ХАМАС не будет побежден, победит ось зла, а если победит ось зла, свободный мир проиграет... Это политическое усилие, и каждый, кто может внести свою лепту, должен сделать это" , - объяснил израильский премьер.

Нетаньяху высказался и об гуманитарных и экономических составляющих операции и борьбы с ХАМАС.

"Второе усилие гуманитарное.. Мы пытаемся переместить население Газы на юг сектора, мы создали там безопасную зону, куда хотим направить гуманитарную помощь. Мы это делаем в координации с нашими американскими друзьями. Этот процесс тоже требует времени" , - рассказал он.

Третье усилие - экономическое, заявил Нетаньяху. По его словам, правительству нужно будет сделать "гораздо больше, что будет стоить больших денег, но это второстепенное соображение".