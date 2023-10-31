Вчера в Крыму ВСУ повредили комплекс С-300 – Astra
В результате ракетной атаки ВСУ на Крым был поврежден зенитно-ракетный комплекс "С-300".
Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.
По данным источников, ракетная атака была совершена 30 октября в районе 6 утра в районе села Молочное Сакского района аннексированного Крыма. Там дислоцируется комплекс ПВО МО РФ.
"В результате атаки поврежден ЗРК "С-300", уничтожен дизель-генератор. Предварительно, пострадавших нет", – говорится в сообщении.