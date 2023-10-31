Делегация Израиля в Совбезе ООН надела "желтые звезды" в знак протеста

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан выступил на Совете Безопасности с желтой нашивкой в виде звезды Давида. По его словам, это сделано в знак протеста против попыток ООН прекратить военную операцию против террористов ХАМАС, сообщает Лига.net.

Эрдан и другие члены делегации Израиля надели на заседание Совбеза ООН желтые нашивки с надписью "БОЛЬШЕ НИКОГДА", напоминающие желтые звезды Давида, которые обязаны были носить на одежде евреи в Третьем Рейхе.

"Сегодня я сказал в Совете Безопасности, что буду носить желтую нашивку, чтобы напомнить о позоре молчания ООН о зверствах, совершенных нацистами ХАМАС. Я ясно дал понять, что после Холокоста мы поклялись: БОЛЬШЕ НИКОГДА. Прекращения огня не будет, и мы будем продолжать до полного уничтожения ХАМАС, чтобы такие зверства никогда больше не повторились", – заявил посол.

Как сказал Эрдан, делегация Израиля будет носить такие нашивки до тех пор, пока Совбез ООН не осудит зверства ХАМАС и не потребует немедленного освобождения захваченных террористами заложников.

Он также заявил, что сопоставление числа погибших в Израиле и секторе Газа "так же недопустимо, как сравнение потерь нацистской Германии и Великобритании во Второй мировой войне".

Заявление Эрдана последовало вслед за принятием 27 октября Генеральной Ассамблеей ООН резолюции с призывом к Израилю прекратить военные действия в секторе Газа и без всякого осуждения террористов ХАМАС.