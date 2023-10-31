У ВСУ "неплохие результаты" на Херсонщине, но об этом рано говорить – Гуменюк

Силы обороны Украины достигают "неплохих результатов" на левом берегу Херсона, однако "пока об этом не стоит говорить". Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает Радио Свобода.

В частности, по ее словам, "ВСУ заставили российскую армию оттянуть ее позиции на левом берегу".

Гуменюк отметила, что в результате уменьшилось количество артиллерийских обстрелов правобережья, но "зато российские силы стали чаще атаковать правый берег из авиации".

"Мы продолжаем добиваться неплохих результатов в своей борьбе – и в контрбатарейной, и в других методах работы. Но освещению это пока не подлежит именно для того, чтобы результат был очень мощным и зафиксированным, чтобы это не было столь кратковременной победой. Наша контрбатарейная борьба заставила их также оттянуть свои позиции достаточно мощно на левом берегу, но недостаточно для того, чтобы прекратить обстрелы правого.

В частности, и использование в пример тактической авиации, которое в последнее время серьезно повысилось в общих цифрах сводок над правым берегом – это оправдание того, что артиллерия уже не везде может доставать. И враг пытается таким образом создать себе искусственные победы, разрушая мирную гражданскую инфраструктуру, разрушающую экономику региона и пытаясь ковровым способом разрушать населенные пункты на правом берегу", – говорит Гуменюк.

Также начальница Объединенного координационного прессцентра сил обороны юга прокомментировала смену командующего армией России на Херсонском направлении, о котором из российских государственных медиа стало известно накануне.

Новым командующим группировкой "Днепр" армии РФ стал Михаил Теплинский, заменивший на этом посту генерал-полковника Олега Макаревича. Теплинский, как сообщила британская разведка, отвечал за вывод войск с правого берега Днепра в Херсонской области год назад – в ноябре 2022-го. Гуменюк говорит, что причиной этой замены стало недовольство со стороны высшего руководства армии РФ:

"Высшее военно-политическое руководство недовольно тем командованием. И требует перемен. Уже не первый раз в нашей зоне ответственности такие мощные изменения, которые, как это говорил генерал Суровикин, до принятия сложных решений".

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