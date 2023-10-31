Лидер республиканцев в Сенате США поддерживает одобрение помощи Украине

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл продолжил выступать за скорейшее одобрение помощи Украине, несмотря на то, что в его собственной партии предлагают сначала рассматривать в Конгрессе отдельную поддержку Израиля, сообщает Европейская правда.

Об этом Макконнелл сказал, выступая на мероприятии в понедельник в Кентукки.

"Это момент для быстрых и решительных действий, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы и создать реальные последствия для тиранов, которые терроризировали народ Украины и Израиля. И прямо сейчас у Сената есть шанс оказать дополнительную помощь, которая поможет нам оказать именно это" , – сказал Макконнелл.

"Враги за границей будут внимательно наблюдать и ждать, пока Америка пошатнется. Только наша конкретная и надежная поддержка может сдержать наших противников в будущем и восстановить безопасность" , – добавил он.

Макконнелл связал агрессию против Израиля и Украины.

"Думайте об этом как ось зла: Китай, Россия и Иран. Поэтому это не только тест для Украины. Это тест для Соединенных Штатов и для свободного мира. И путь к большей безопасности для всех нас прост: помочь Украине выиграть войну" ,– заявил республиканец.

Макконнелл выступил против членов собственной партии, не поддерживающих дальнейшую помощь Украине.

"Некоторые говорят, что наша поддержка Украины происходит за счет более важных приоритетов. Но, как я говорю каждый раз, когда у меня есть шанс, это ошибочный выбор… Если Россия победит, нет сомнений, что аппетит Путина к империи фактически распространится на НАТО, повышая угрозу для трансатлантического альянса США и риск войны для нас" , – добавил законодатель.

Напомним, республиканцы в Палате представителей США представили отдельный законопроект о поддержке Израиля, несмотря на запрос президента Джо Байдена на 106 млрд долларов, объединявший помощь Израилю и Украине.

Новоизбранный спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, хочет, чтобы помощь Израилю и Украине рассматривалась в палате отдельно. По его словам, помощь, оказываемую Киеву, следует утверждать более тщательно.