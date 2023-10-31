Всемирный банк предоставит гранты и кредиты 90 тысячам фермеров

Всемирный банк реализует экстренный проект инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE), в рамках которого более 90 тысяч фермеров получат помощь для привлечения льготного кредитования и грантов, сообщает Укринформ.

"Экстренный проект инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)" будет способствовать доступу агропроизводителей к льготному финансированию в 2023 и 2024 годах. Проект поможет фермерам мобилизовать около $1,5 млрд оборотного капитала. Малые фермерские хозяйства получат гранты на сельскохозяйственное производство.

Проект также дополнит поддержку сельского хозяйства Украины со стороны Всемирного банка, призванной ускорить частные инвестиции и укрепить частичные кредитные гарантии для малых фермеров" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование проекта состоит из займа Всемирного банка в размере $230 млн из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого Правительством Японии. Также финансирование включает в себя грант в размере $320 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF). Также проект предусматривает привлечение дополнительного финансирования в размере до $150 млн., когда такие средства будут у Всемирного банка и доноров.

"Поскольку война до сих пор бурлит, неопределенность все еще влияет на украинское сельское хозяйство. Это также имеет огромные последствия как для страны, так и для глобальной продовольственной безопасности и безопасности питания. Проект ARISE поможет тысячам украинских фермерских хозяйств, среди которых много малых, и дальше осуществлять производство в условиях, которые, несомненно, будут очень сложными в ближайшие месяцы" , – сказала вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани.

Во Всемирном банке отмечают, что общая стоимость нанесенного ущерба украинскому агросектору от вторжения России оценивается в $40,2 млрд, и она, вероятно, выросла с момента обнародования последней "Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей восстановления" в феврале 2023 года. В частности, эта цифра не учитывает разминирование сельхозугодий, повреждений оросительных систем, ущерба агрологистике и убыткам предприятий пищевой переработки.

Проект ARISE будет внедряться Фондом развития предпринимательства и Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. Это уже пятый проект Всемирного банка, одобренный для Украины в этом году по инновационной и гибкой рамочной модели. Она предусматривает возможность быстрой мобилизации ресурсов партнеров для финансирования насущных потребностей, и такое финансирование может быть расширено при необходимости, когда появляются дополнительные средства.