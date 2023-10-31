Украина обратилась к Польше и ЕС из-за возможной блокировки границы

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры обратилось в Министерство инфраструктуры Польши и Директората по мобильности Еврокомиссии с просьбой провести обсуждение через вероятное блокирование пунктов пропуска польскими перевозчиками, сообщает Европейская правда.

На встрече хотят обсудить вопросы выполнения меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.

"Мы получили уведомление о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция состоит в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам" , - подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Он отметил, что Украина благодарна польскому народу за постоянную поддержку в условиях полномасштабной войны и готова к диалогу, где будут равноценно представлены интересы перевозчиков обеих стран.

Встреча с Директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) намечена на 31 октября. Ключевая цель – выработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.

Польские перевозчики пригрозили с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Ранее перевозчики в Польше ограничивались блокировкой одного пункта пропуска, а теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.

Польские перевозчики требуют вернуть украинским перевозчикам разрешения; усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ; невозможности регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС; отдельную очередь в Е-очереди для автомобилей на номерах ЕС; отдельную очередь на всех границах для пустых фур; получить доступ к системе "Путь".