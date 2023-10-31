В РФ обвинили Украину в "провокации с биооружием"

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов обвинил СБУ и Нацполицию Украины в так называемой подготовке к "проведению провокаций с биологическим оружием", сообщает РБК-Украина.

По словам Кириллова, сценарий такой "провокации против России" якобы отработал на тренинге в августе-сентябре во Львове.

"Замысел" включает в себя появление "инфекционного заболевания вирусом гриппа птиц" в Николаевской области, в котором дальше "обвинят Россию".

Кроме того, в РФ нафантазировали, что провокацию готовили при поддержке Великобритании. Модератором мероприятия якобы была Филиппа Ленцос, член управляющего совета по биобезопасности Британии. А участие в нем "участвовали" сотрудники СБУ и украинские чиновники.