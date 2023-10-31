Минобороны выявило злоупотреблений на более 120 млн грн в "боевых" выплатах

Министерство обороны в результате выборочной проверки выявило злоупотреблений на 123 млн грн по выплатам военнослужащим, которые не принимали участия в боевых действиях и не выполняли боевых задач, сообщает Экономическая правда.

"Служба внутреннего аудита Минобороны выборочно проверила примерно 40 воинских частей и установила, что более 123 млн грн дополнительного вознаграждения выплатили людям, которые не принимали участия в боевых действиях и не выполняли никаких боевых задач" , - сообщают в министерстве.

Проверки обнаружили, что командиры некоторых воинских частей слишком вольно толковали такие термины, как "боевые действия" и "боевое (специальное) задание", и выплачивали дополнительное вознаграждение по своему усмотрению.

В сообщении приводят несколько примеров таких злоупотреблений.

Так, в одном из случаев проверяющим удалось выяснить, что военнослужащим понтонно-мостовой роты, которые выполняли задачи на Киевщине уже через несколько месяцев после отступления россиян, выплатили ежемесячную доплату в 100 тысяч. Общая сумма выплат за период с сентября по декабрь 2022-го года составила 6,5 млн грн, хотя в перечень районов ведения боевых действий Киевская область уже не входила.

Учитывая это, Министерство обороны предлагает "четко и однозначно определить термины "участие в боевых действиях" и "боевое (специальное) задание".

Подчеркивается, что размытость этих понятий позволяет платить 30 тысяч гривен премии тем, кто не выполняет никаких боевых задач (например бухгалтерам, отделу кадров и т.п.), в том числе и за пределами зоны боевых действий".