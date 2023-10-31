ПриватБанк запустил приложение на iPhone для бесконтактных платежей

Государственный ПриватБанк объявил о запуске технологии бесконтактного приема платежей Tap to Pay на iPhone для бизнес-клиентов по всей Украине, сообщает Лига.Финансы.

С запуском Tap to Pay на iPhone клиенты ПриватБанка могут принимать бесконтактные платежи с дебетовых и кредитных карт, Apple Pay и других цифровых кошельков, используя только iPhone и приложение "Терминал" iOS без необходимости в POS-терминале или каком-либо дополнительном оборудовании.

После простой и понятной процедуры регистрации все, что нужно сделать продавцу, чтобы начать принимать платежи – это открыть приложение "Терминал" на своем iPhone, ввести сумму покупки и попросить клиента поднести свое бесконтактное платежное средство к iPhone продавцу, чтобы завершить оплату.

Через приложение "Терминал" для iPhone можно также регистрировать кассовые операции, создавать и фискализовать чеки и передавать информацию налоговым органам.

Сервис работает на iPhone XS или более поздней версии.