Украинцы стали меньше доверять Кабмину и Раде – опрос

С мая 2022 года до октября 2023 года прослеживается снижение доверия к институтам центральной власти в Украине.﻿ Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 30 сентября - 13 октября 2023 года, сообщает Экономическая правда.

С 91% до 76% стало меньше тех, кто доверяет президенту, с 74% до 39% - правительству, с 58% до 21% - парламенту.

"Однако важно различать ситуацию для правительства и парламента, где мы видим большинство, которые уже не доверяют (и баланс доверия-недоверия определенно отрицательный), и для президента, где подавляющее большинство продолжают доверять ему (и баланс доверия-недоверия определенно положительный)" , - комментируют социологи.

Среди институтов доверие сохраняют Вооруженные силы Украины и волонтеры.

"Так, сейчас 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года - 98%), а 87% доверяют волонтерам (в мае 2022 года - 87%)" , - говорится в пресс-релизе КМИС по итогам исследования.

Доверие к местной власти не изменилось: как и в мае 2022 года, сейчас 50% доверяют ей, а 46% - не доверяют.

"Уровень доверия к институтам показывает, что сейчас критика граждан прежде всего фокусируется именно на правительстве и Верховной Раде и в меньшей степени касается президента" , - прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

В то же время, Грушецкий обратил внимание на значительную критику местной власти.

"Текущая критика, очевидно, в значительной степени связана с возможно неэффективным расходованием местных бюджетов. Хотя реформа децентрализации воспринимается украинцами как одна из самых удачных реформ (и большинство ее поддерживают), но сейчас есть опасная тенденция формирования образа местной власти как не очень ответственной в условиях полномасштабной войны. В результате общественное мнение может не защитить местную власть от возможной рецентрализации и сворачивания децентрализации" , - отметил он.

В течение 30 сентября - 13 октября 2023 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", в который были включены вопросы о направлении дел в Украине и доверия отдельным институтам. Методом телефонных интервью опрошено 2007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировала власть Украины до 24 февраля 2022 года). При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 2,4%.

Нынешние настроения населения сравниваются с настроениями населения по состоянию на май 2022 года (по результатам опроса, который КМИС провел в течение 23-27 мая 2023 года и в рамках которого был опрошен 1201 респондент методом телефонных интервью).