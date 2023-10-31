В Украине создали интерактивную карту ветеранских бизнесов
В Украине презентовали интерактивную карту ветеранских бизнесов, сообщает Экономическая правда.
Цель проекта - усиление ветеранов через бизнес, поддержка их предпринимательской деятельности, адаптация ветеранов к мирной жизни.
На одной платформе собрали бизнесы, запущенные в разных регионах Украины, ветеранами и их семьями.
"Любая юридическая форма и сфера деятельности бизнеса могут быть размещены на карте", - указано в сообщении.
На сегодня карта насчитывает 77 проектов и будет продолжать наполняться.
Пока превалирует сфера питания. Набирает обороты сфера оборонно-промышленного комплекса.
"Это закономерно, ведь ветераны приобрели профильные знания, которые применяют в гражданской жизни и продолжают помогать собратьям", - отмечают в Минветеранов.
С картой ветеранского бизнеса можно ознакомиться по ссылке.
В ведомстве отмечают, что из соображений безопасности бизнесы, которые работают близко к зоне боевых действий, не маркируются.
Инициаторами проекта выступили Украинский ветеранский фонд, агентство недвижимости ЛУН и сервис такси Uklon.