В Париже полицейские стреляли в женщину, угрожавшую взорвать себя

Во вторник полиция открыла огонь по женщине, которая якобы высказывала угрозы взорвать себя на железнодорожной станции в Париже, сообщает Европейская правда.

В результате инцидента, произошедшего утром 31 октября, на станции метро и пригородной железнодорожной станции "Библиотека Франсуа Миттерана" на востоке Парижа провели эвакуацию.

Полиция отреагировала на происшествие после того, как очевидцы сообщили экстренным службам, что женщина в одежде, которая полностью закрывала ее лицо, высказывала угрозы.

По сообщению Le Figaro, женщина была одета в абайю – традиционное арабское женское платье с рукавами, предназначенное для ношения в общественных местах.

Непонятно, какие угрозы она озвучила. По информации BFM TV, женщина пропагандировала терроризм или, вероятно, угрожала взорвать себя. Взрывчатки при ней не нашли. Le Figaro со ссылкой на источник в полиции утверждает, что женщина угрожала "взорвать все" и прятала руки в одежде. Женщина якобы кричала "Аллах Акбар" и отказалась показать свои руки.

Полиция сообщила, что полицейские открыли огонь после того, как женщина не отреагировала на их предупреждения.

Полиция пока не предоставляет информации о состоянии женщины, однако прокуратура заявила, что ее жизнь вне опасности. Она получила ранение в область живота.

Чтобы убедиться, что на станции нет взрывчатки, на место отправили кинологов и бригады разминирования.