Европейские политики собираются в США в турне в поддержку Украины

Европейские политики намерены посетить США с целью усиления поддержки Украины – в ответ на призывы некоторых законодателей от Республиканской партии сократить поток помощи, военной техники и финансов в Киев, сообщает Европейская правда.

"Мы должны найти способы достучаться до [общественности] по обе стороны Атлантики – не забывать, что есть реальные избиратели, которые видят свои проблемы определенным образом" , – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"У нас есть план поездок... в отдельные штаты, встреч, например, с компаниями, которые продают оборудование, что фактически создает рабочие места в США. Большинство денег, которые были потрачены на Украину, фактически были потрачены в США" , – отметил он.

Турне, во время которых страны Балтии и другие страны, имеющие тесные связи с Украиной, выскажутся в пользу продолжения поддержки, "может сработать достаточно хорошо, если позиция будет изложена не только американскими политиками, но и теми, кто зависит от этой помощи и от этого внешнеполитического курса", пояснил Ландсбергис.

Хотя Ландсбергис не сказал, какие еще страны могут присоединиться к такой поездке, премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, что ее страна уже обращается к рядовым американцам.

"Мой министр иностранных дел был в Арканзасе, разговаривал с людьми и выражал свои взгляды, поэтому это то, что мы делаем постоянно" , – сказала она.

В Вашингтоне растет беспокойство, что помощь Украине может стать жертвой глубоких политических разногласий в США.

В ответ на это президент США Джо Байден изменил свою позицию относительно войны, утверждая, что значительная часть средств, выделенных на Украину, на самом деле остается дома – создавая рабочие места и поддерживая бизнес.

"Вы знаете, как и во время Второй мировой войны, сегодня патриотически настроенные американские рабочие строят арсенал демократии и служат делу свободы" , – сказал он.

В Вашингтоне сенаторы заявили, что разъяснительная работа со стороны европейских лидеров может помочь укрепить поддержку Киева среди уставших от войны избирателей.

"Я думаю, что, показывая, что это не только Украина и Россия, что это касается других стран Европы, что это касается всех нас, полезно, чтобы лидеры других стран подкрепляли это" , – сказал сенатор Бен Кардин, демократ, возглавляющий Комитет по иностранным делам Сената США.

Сенатор Линдси Грэм, известный республиканский сторонник помощи Украине, также сказал Politico, что турне может быть "полезным для других".