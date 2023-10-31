В ОП отреагировали на статью о "взбешенном и одиноком" Зеленском

В Офисе президента Украины считают "субъективной точкой зрения конкретного журналиста" колонку авторства Саймона Шустера в американском издании Time, которая повлекла за собой бурное обсуждение в Украине. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Радио Свобода.

"Не забывайте, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть свое видение происходящего. Во-вторых, я совсем не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Потому что когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязательно говорю, что это я говорю... Кое-где эти анонимные источники – это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но где-то там рядом находятся, и они хотят увеличить свой вес и свои видения выдают за аксиоматические знания" , – сказал Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, он не считает, что "есть какое-то раздражение или считаем ли мы наших партнеров предателями".

"Есть объективные вещи, о которых надо говорить. Мы о них уже, кстати, говорили неоднократно… Поэтому надо все же увеличить скорость поставки той или иной техники в Украину или больше прилагаться, скажем, к тому, чтобы у Украины были все ресурсы для справедливой финализации этой войны. Здесь есть немного непонимания, почему медленно мы это делаем" , – добавил Михаил Подоляк.

"Безусловно, что президент жестко относится к тому, что мы 600 дней сражаемся. И вы сами понимаете, что находиться практически 2 года в состоянии войны – это достаточно сложно. И поддерживать огромный интерес к Украине. Давайте напомним, в начале 3 месяца какая безумная было внимание к тому, что происходит в Украине, но сегодня после 600 дней мы видим, что есть много других точек, на которые обращают внимание глобальные политики, и это не может не вызывать определенных реакций негативного плана.

Но опять же – это объективный процесс. С этим нужно просто работать. И потому говорить, что президент взбешен. Да, президент хочет больше эффективных коммуникаций, более эффективного выполнения функциональных обязанностей, более четкого понимания того, какая стратегия у нас и как она реализуется. И, по крайней мере, чтобы заявленные намерения реализовывались хотя бы на 70-80%. Поэтому, безусловно, есть определенная психологическая усталость. Не у президента, я имею в виду. А в целом если мы говорим об обстоятельствах того, что сегодня происходит в Украине. И, с точки зрения отношений с нашими партнерами, хотелось бы более четкой фиксации, конкретики, понимания. Мы вам даем это, вы должны вместе с нами дойти до такого-то финала" , – говорит Подоляк.

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