Цены на газ в Европе снижаются из-за теплой погоды – Bloomberg

Теплая погода и высокие запасы газа в Европе привели к снижению европейских цен на газ в начале текущей недели, несмотря на то, что трейдеры также предполагают потенциальное влияние и расширение войны на Ближнем Востоке.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Так, эскалация конфликта после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября привела к нескольким неделям резких колебаний суточной торговли, когда цены на газ выросли примерно на 20%.

Однако в конце концов теплая погода привела к тому, что фьючерсы на поставку в декабре на торгах 30 октября упали на 4,9%.

По словам синоптика Maxar Technologies Inc., ожидается, что не по сезону теплая погода продлится на большей части континентальной Европы даже в первую неделю ноября. В результате отопительный сезон в регионе может начаться медленно, что приведет к снижению потребления газа.

Кроме того, ситуацию дополнительно стабилизировали запасы газа в Европе.

"Поставки энергии в Европе происходят на гораздо более стабильной основе, чем это было на пике прошлогоднего энергетического кризиса. Хранилища на континенте почти заполнены, а потребление все еще ниже среднего исторического уровня" , - пишет Bloomberg.

В то же время трейдеры внимательно следят за признаками того, что война на Ближнем Востоке может повлиять на поток топлива в Европу через Ормузский пролив, жизненно важный водный путь для транспортировки сырой нефти и СПГ.