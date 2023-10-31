В МИД Украины подтвердили гибель 25 украинцев в Израиле и Газе

Посол Государства Израиль Михаэль Бродский сообщил о гибели 25 украинцев в его стране, Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель 21 гражданина в Израиле и четырех – в секторе Газа, сообщает Укринформ.

"Из погибших нам известно о 25 гражданах Украины, погибших в результате нападения террористов" , – проинформировал Бродский.

Он отметил, что большинство из них имели двойное гражданство, и их семьи находились в Израиле. Также, по данным посла, по поводу двух погибших граждан обращались, чтобы похоронить в Украине. Большинство будет похоронено в Израиле, потому что там живут их семьи, добавил он.

В свою очередь спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии Укринформу сообщил, что украинская сторона подтверждает гибель в Израиле 21 украинца.