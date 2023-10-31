"Зерновой коридор", фронт, оружие: президент провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили безопасность в Черном море, в частности, работу "зернового коридора" и ситуацию в Одесской области, положение дел на фронте и наращивание производства отечественного оружия.

Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

Ставку он назвал "тяжелой" и "длительной".

Обсуждали работу "зернового коридора", в частности, борьба с действиями врага, которые ставят под угрозу мирное судоходство. Речь также шла о "снижении способностей вражеского флота". Докладывали командующий ВМС ВСУ Неижпапа, начальника ГУР МО Буданов, главы СБУ Малюк.

О защите людей, энергообъектов, портовой инфраструктуре и усилении системы ПВО докладывал командующий Воздушных сил Олещук. Речь также шла об усилении противовоздушной обороны и защите объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах.

"Ситуация на фронте: Купянск, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Игнатова, Москалева, Содоля" , – говорится в сообщении.

Среди прочего на Ставке обсуждали наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта, а также графики поставок от партнеров. Докладывали министр обороны Умеров и министр по стратегическим отраслям промышленности Камышин.