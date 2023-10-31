ООН назвала удар по Грозе "нарушением международного гуманитарного права"

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций в Украине обнародовала доклад о российском ракетном ударе по селу Гроза в Харьковской области, где 5 октября погибли 59 человек, пришедших на похороны, сообщает Радио Свобода.

В докладе миссия ООН заявила, что у нее есть "достаточные основания" полагать, что Россия нанесла смертоносный ракетный удар по деревне Гроза, и хотя РФ не признала прямо ответственность за это нападение, постоянный представитель России в Совбезе ООН описал поминальное мероприятие в Грозе как законную военную цель – "утверждение, противоречащее информации, собранной и проверенной ММПЧУ (Мониторинговой миссией по правам человека в Украине, - ред)".

"В новом докладе, опубликованном сегодня МППЛУ, сделан вывод, что Россия либо не приняла все практически возможные меры, чтобы убедиться в том, что запланированный объект нападения является военной целью, а не гражданскими лицами или гражданскими объектами, либо намеренно направила нападение на гражданских лиц или гражданский объект, в любом случае нарушение международного гуманитарного права" , – говорится в сообщении.

Как заявила Даниэль Белль, глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, нападение на кафе в Грозе, унесшее жизни 36 женщин, 22 мужчин и 8-летнего мальчика, является одним из крупнейших по количеству убитых с начала полномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации на Украина в феврале 2022 года.

"Он служит убедительным напоминанием о последствиях войны в Украине для людей и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности" , – сказала она.

В докладе отмечено, что масштабные повреждения и остатки оружия, найденные на месте инцидента, указывают на то, что вероятной причиной взрыва была российская ракета "Искандер".

"Эта высокоточная управляемая баллистическая ракета малой дальности попала в единственное в селе кафе примерно через 20-25 минут после того, как 63 местных жителя собрались там, чтобы почтить память перезахороненного в Грозе украинского военнослужащего, погибшего на войне ранее" , - говорится в сообщении.

По словам наблюдателей ООН по правам человека, они задокументировали, что все жертвы были гражданскими лицами и что на поминальном обеде в кафе или близ него не было ни одного военного персонала или какой-либо другой законной военной цели.

В докладе ООН призывает Россию признать ответственность за жертвы среди гражданского населения в результате нападения, провести полное и прозрачное расследование нападения, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение подобных нападений в будущем, а также обеспечить доступ к средствам правовой защиты, включая возмещение прямым и косвенным жертвам. .

5 октября российские военные обстреляли село Гроза Харьковской области. По данным местных властей, войска РФ ударили в сельское кафе-магазин, куда люди пришли на поминки военного.

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