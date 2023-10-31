РФ запретила западным компаниям выводить активы в долларах и евро – FT

Власти РФ усложнили западным компаниям выход из страны-агрессора, запретив выводить активы в долларах и евро. Де-факто Россия ввела контроль над движением капитала. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Лига.Бизнес.

Такими мерами российские власти пытаются бороться с ослаблением рубля, стоимость которого по отношению к доллару с начала 2023 года упала более чем на 20%. В августе курс доллара превысил 100 рублей, что заставило власти принять "паллиативные меры". Впрочем, "это все равно, что наложить пластырь на гангрену", заявил собеседник издания.

Эти ограничения добавились к введенным ранее требованиям, включая добровольный взнос в российский бюджет в размере 15% от суммы сделки и продажу активов с дисконтом не менее 50%.

Теперь сумма сделки может быть согласована в рублях, но если продавец настаивает на иностранной валюте, ему грозят задержки и даже потери, пишет газета.

Источники FT говорят, что правительственная комиссия неофициально ограничила $500 млн максимальную сумму, которую "недружественная" компания может вывести в валюте.

А в недавнем неназванном соглашении на $300 млн продавцу поставили семидневный дедлайн на вывод, но с суточным потолком на переводы от покупателя $20 млн. То есть компания не смогла получить в валюте половину суммы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии FT отметил, что обязанностью любого правительства является создание "максимально благоприятных условий для своей валюты, поэтому мы создаем максимально благоприятные условия для рубля".

На брифинге во вторник, 31 октября, Песков подчеркнул, что иностранные компании уходят с российского рынка "на тех условиях, которые им скажут" в правительственной комиссии.