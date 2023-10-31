ЕС выделит 335 млн евро на восстановление Украины – Шмигаль

Еврокомиссия выделит Украине 335 млн евро помощи на восстановление инфраструктуры.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"В направлении восстановления нам активно помогают наши партнеры. В частности, сегодня утверждаем соглашение о финансировании программы "Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ". После ее подписания Еврокомиссия выделит 335 млн. евро помощи" , - сказал Шмыгаль.

По его словам, средства выделят на:

восстановление инфраструктуры, в том числе энергетики;

помощь бизнесу;

антикоррупционные меры;

защита окружающей среды;

цифровизацию.

Минимальные потребности в восстановлении Украины оцениваются в 411 млрд долларов. Эта цифра охватывает период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2023 года и только подконтрольные Украине территории.