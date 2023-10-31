Кулеба: В Палате представителей США есть голоса за помощь Украине

Несмотря на огромное политическое противостояние, есть все основания полагать, что в Палате представителей США будет достаточно голосов за закон, который предоставит Украине дополнительную поддержку. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, сообщает Укринформ.

"Главное – это результат: есть голоса за закон или нет. Пока мы имеем основания считать, что голоса за закон, который предоставит Украине дополнительный объем поддержки в Палате представителей США, есть. В то же время там есть огромное политическое противостояние. И будет грех некоторым политическим игрокам в Америке не воспользоваться в своих интересах вопросом этого законопроекта" , – отметил глава украинской дипломатии.

Кулеба прогнозирует, что в ближайшее время вероятнее всего будут звучать заявления, которые будут раздражать и создавать "все пропало" панические настроения, но "это - политика".

"В политике многое держится на заявлениях, но, в конце концов, значение имеет, как говорил Лобановский, "результат на табло" , – убежден министр.

Глава МИД Украины также заверил, что дипломатическая команда Украины сейчас работает над тем, чтобы результат голосования в Конгрессе США был положительным, и призвал не реагировать на какие-либо провокативные заявления, комментарии и "верить в украино-американские отношения и в ту знаменитую двухпартийную поддержку, которой Украина пользуется в США".