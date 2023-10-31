В Кремле сократили карантин для встречи с Путиным – СМИ

Условия обязательного карантина, введенного с начала пандемии в Кремле для доступа к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину, смягчили﻿. Об этом пишет журналистский проект "Пояснительная записка" со ссылкой на двух человек, недавно принимавших участие во встречах с президентом РФ, сообщает Деловая столица.

По их словам, теперь, чтобы встретиться с Путиным, нужно провести пять дней в изоляции. Карантина с тестированием следует соблюдать, если запланирована личная встреча с Путиным или ожидают, что человек будет контактировать с ним на близком расстоянии, например, будет сидеть длительное время рядом или пожимать руку, отметил один из источников.

Однако, если человек не будет подходить к Путину ближе, чем на три – пять метров, то можно не сидеть на карантине, а ограничиться тестами, рассказал он.

Смягчение кремлевского карантина может быть связано с президентской кампанией Путина, считают источники.

"Сейчас все стало более гибким, решается по ситуации" , – сказал один из людей, недавно встречавшихся с Путиным.

Все публичные совещания Путина по-прежнему проводятся через видеосвязь, отмечают в публикации. На публичных мероприятиях увеличивается расстояние между сценой и рядами кресел, где сидят участники. 30 октября во время встречи с членами Совета безопасности правительства Путин сидел в нескольких метрах от других участников.