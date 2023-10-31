Материнская компания "Киевстара" оспаривает в суде арест активов

Единственный акционер компании "Киевстар" - глобальный цифровой оператор VEON оспаривает в суде арест корпоративных прав "Киевстара". Об этом заявили в компании, сообщает Экономическая правда.

31 октября VEON Ltd подал ходатайство в суд.

VEON ltd отмечает, что является единственным владельцем корпоративных прав в "Киевстар". Поэтому полный или частичный арест корпоративных прав украинского телеком оператора нарушает права как VEON, так и его международных инвесторов.

В своих представлениях в суд VEON утверждает, что подсанкционные лица (граждане России, олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, - ред.) против которых были направлены ограничительные меры, не владеют акциями VEON или "Киевстар".

А значит, они не могут осуществлять какие-либо права в отношении VEON или "Киевстар", не являются членами или участниками любых органов управления компанией, включая правление, не имеют возможности контролировать или влиять на решения, принятые VEON или "Киевстар" и не получают выгоды от VEON или любой из его операционных компаний.

"Как мы обещали нашим инвесторам, VEON предпринимает все необходимые шаги для защиты прав нашей дочерней компании "Киевстар" и наших международных инвесторов. Безупречный послужной список VEON и Киевстар в предоставлении услуг в Украине, диалог, который мы установили на прошлой неделе в Украине во время визита нашей делегации и стабильная доступность механизмов и процедур обжалования дают мне уверенность в том, что мы достигнем нашей цели, защищая наши права" , - сказал генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу.

В то же время по состоянию на время публикации ни VEON, ни "Киевстар" официально не были вручены решения суда о наложении ареста на корпоративные права в "Киевстар".