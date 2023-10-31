Япония заявила о нарушении воздушного пространства со стороны России

Минобороны Японии сообщило, что вероятно российский вертолет во вторник вошел в воздушное пространство страны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Kyodo News со ссылкой на Минобороны Японии.

По данным японского министерства, вертолет был замечен в воздушном пространстве над водами у полуострова Нэмуро на востоке острова Хоккайдо около 12:44 по местному времени. Воздушные силы Японии подняли истребители в ответ на вторжение.

Япония выразила России решительный протест из-за этого инцидента.

Kyodo News сообщает, что аналогичное нарушение со стороны российского вертолета произошло в марте 2022 года после того, как Япония, вместе со многими западными странами, начала вводить экономические санкции против России.