Кабмин предлагает изменить правила обретения статуса зарубежного украинца

Кабмин одобрил проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О зарубежных украинцах". Это сделано для усиления безопасности при рассмотрении предоставления данного статуса, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram -канал представителя Кабинета министров в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, предлагается внести изменения в условия и порядок предоставления статуса зарубежного украинца. В частности, предлагается, чтобы Национальная комиссия по вопросам иностранных украинцев имела право обращаться в Службу безопасности Украины, Службу внешней разведки Украины и центральный орган исполнительной власти Украины.

Это необходимо для получения информации о наличии или отсутствии совершенных заявителем действий, противоречащих национальной безопасности и национальным интересам Украины.

Законопроект также предлагает приостановить рассмотрение Национальной комиссией по иностранным украинцам заявлений граждан России и Беларуси о предоставлении статуса зарубежного украинца на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены и расширить перечень оснований для отказа в предоставлении статуса зарубежного. украинца.

Что такое "статус зарубежного украинца?"

Зарубежный украинец - это лицо, являющееся гражданином другого государства или лицом без гражданства, но при этом также украинское этническое происхождение или происхождение из Украины.

Решение о предоставлении, отказе или прекращении данного статуса принимает Национальная комиссия по вопросам зарубежных украинцев, которая создается при Кабинете Министров Украины. В случае положительного решения лицу выдается удостоверение установленного образца.

Удостоверение является документом, удостоверяющим этот статус, но не заменяющим паспорт. Удостоверение зарубежного украинца выдается на 10 лет с последующей его перерегистрацией.

Наличие статуса зарубежного украинца предоставляет следующие преимущества:

возможность получения высшего образования за счет государственного бюджета Украины в пределах установленных квот на обучение;

право на бесплатное оформление многократной визы для посещения Украины без предоставления соответствующего приглашения сроком на 5 лет (для граждан государств, с которыми Украина имеет визовый режим);

возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания при условии получения в установленном законом порядке разрешения на иммиграцию для постоянного проживания за пределами квот на иммиграцию.

Множественное гражданство в Украине

Отметим, что множественное гражданство – это статус гражданства, при котором лицо последовательно признается гражданином (гражданкой) двух или более стран по законам этих стран.

Конституция Украины (статья 4) определяет, что в Украине существует единое гражданство.

Еще до полномасштабного вторжения РФв Украину рассматривали возможность на законодательном уровне урегулировать вопросы множественного гражданства.

В декабре 2021 года президент Владимир Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.

Летом прошлого года в Министерстве внутренних дел заявляли, что идея множественного гражданства в Украине на фоне войны не исчезла. И якобы был наработан ряд механизмов, по которым регулировалось бы его действие.

В МВД отмечали, что "президент придает приоритетное значение реализации этой инициативы, которую ожидают миллионы украинцев".