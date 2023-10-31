Украина в октябре привлекла от партнеров 2,8 млрд долларов бюджетной поддержки

В октябре государственный бюджет Украины получил около 2,8 миллиарда долларов внешнего финансирования, из них более 40% – грантовые средства, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Донорами Украины в октябре были:

ЕС – 1,6 млрд долларов (льготное финансирование);

США – 1,15 млрд долларов (грант).

Так, грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили более 40% из общего объема финансовой помощи.

Средства от ЕС поступили как девятый транш в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год. Общий объем финансирования по программе МФД составляет 18 млрд. евро, из которых Украина получила уже 15 млрд. евро.

Грант от США – части пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine).

В этом году Украина получила уже 10,9 млрд. долларов грантового финансирования от Соединенных Штатов.

"Международное финансирование направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение социальной защиты населения, гуманитарные нужды, оплату труда работников секторов образования и здравоохранения", - подчеркнули в Минфине.

Всего за 10 месяцев года Минфин привлек около 35,4 млрд долл. внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.