В Изюме задержали владелицу салона красоты, которая узнавала у посетителей позиции ВСУ

В освобожденной части Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила владелицу салона красоты, подозреваемую в сборе разведданных о местах базирования и перемещения сил обороны в районе деоккупированного Изюма, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

"Больше всего врага интересовали наличие и периодичность движения военных эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой. По данным следствия, информатором российских захватчиков оказалась владелица местного салона красоты. Для сбора разведданных фигурантка "втемную" использовала своих клиентов, в которых вы сведения при предоставлении косметологических услуг и бытовых разговоров" , – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, собранную информацию подозреваемая передавала в ФСБ РФ через "связную" из страны-агрессора. Ею оказалась ее знакомая, которая после захвата района согласилась на сотрудничество с оккупантами и заняла должность в незаконных органах власти, созданных на временно захваченной территории.

"Впрочем, после увольнения райцентра коллаборантка сбежала в Белгород, откуда дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы. Ранее следователи Службы безопасности сообщили "связной" из ФСБ о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса". коллаборационная деятельность)" , – отметили в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали владелицу салона красоты и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ). Фигурантка находится под стражей, ей грозит до восьми лет заключения.