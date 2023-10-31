Йеменские боевики заявили, что ударили по Израилю ракетами и беспилотниками

Йеменские боевики-хуситы взяли на себя ответственность за запуск беспилотников, крылатых и баллистических ракет по израильскому городу Эйлат на юге страны, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The Times of Israel.

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что боевики совершили атаку "из-за чувства религиозной, моральной, гуманитарной и национальной ответственности" перед жителями Газы, а также перед лицом слабости арабского мира и заговора некоторых арабских стран с Израилем".

По его словам, атака была вызвана "требованиями йеменского народа".

Это была третья атака против Израиля с начала войны. Также Яхья Сари пообещал, что боевики будут наносить дальнейшие удары по Израилю с помощью ракет и беспилотников.

По данным издания, запущенные ракеты и беспилотники были сбиты и перехвачены системой противовоздушной обороны и самолетами.

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