Йеменские боевики заявили, что ударили по Израилю ракетами и беспилотниками
Йеменские боевики-хуситы взяли на себя ответственность за запуск беспилотников, крылатых и баллистических ракет по израильскому городу Эйлат на юге страны, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет The Times of Israel.
Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что боевики совершили атаку "из-за чувства религиозной, моральной, гуманитарной и национальной ответственности" перед жителями Газы, а также перед лицом слабости арабского мира и заговора некоторых арабских стран с Израилем".
По его словам, атака была вызвана "требованиями йеменского народа".
Это была третья атака против Израиля с начала войны. Также Яхья Сари пообещал, что боевики будут наносить дальнейшие удары по Израилю с помощью ракет и беспилотников.
По данным издания, запущенные ракеты и беспилотники были сбиты и перехвачены системой противовоздушной обороны и самолетами.
Предыстория:
- Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС атаковал Израиль ракетами.
- 9 октября в Израиле заявили, что вернули под контроль все районы на границе возле Сектора Газа. Сейчас Израиль планирует наземное наступление на Сектор Газа, которое может длиться три месяца. The New York Times сообщило, что Израилю пришлось перенести проведение наземной операции в Секторе Газа.
- Израильские военные 27 октября вошли в Сектор Газы после интенсивного обстрела артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов.