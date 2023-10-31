В Винницкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки гепатита А

В Винницкой области вспышка гепатита А была определена как чрезвычайная ситуация природного характера на региональном уровне. Усиливаются противоэпидемические меры и вводятся ограничения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Какие ограничения

На заседании Винницкой областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были приняты решения:

об усилении в области контроля за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта;

о временном запрете ярмарок и массовых мероприятий по продаже продукции домашнего производства;

об ужесточении контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках Винницы и области;

о дополнительных проверках на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами.

Также в Виннице продолжается дистанционное обучение (в том числе дошкольное, в спортивных и художественных кружках).

Ситуация с гепатитом в области

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что источник инфицирования продолжает существовать. Это подтверждает эпидемиологическая статистика.

"Причинами вспышки гепатита А могут являться пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку" , - объяснил он.

В больницах Винницкой области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали, рассказал Кузин.

Источник инфекции

В Минздраве сообщили, что врачи-эпидемиологи обследуют работников эпидемически опасных сфер. Это рынки и предприятия по производству продуктов массового потребления, молочной продукции, объектов централизованного водоснабжения и предприятия, которые обеспечивают продажу питьевой воды и ее развозку по городу.

"На основании проведенных эпидрасследований определены по меньшей мере 4 возможные факторы, указывающие на источник инфекции. После подробного анализа каждый из факторов прорабатывается одновременно параллельными командами с широким лабораторным контролем" , - говорится в сообщении.

Вакцинация в Винницкой области

В регионе продолжается вакцинация медиков, врачей экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здоровья, задействованных в ликвидации вспышки вирусного гепатита А.

Кроме того, для вакцинации детей доставлено 1100 доз вакцины для профилактики вирусного гепатита А (ВГА) и формирования резерва, вакцинации в закрытых коллективах, рассказали в Минздраве.

Гепатит А в Виннице и области

Напомним, ранее стало известно, что в Винницкой общине выявили более 100 случаев заболевания гепатитом А.

Позже главный санврач Игорь Кузин подчеркнул, что такое количество заболеваний - это чрезвычайная ситуация областного масштаба.

Добавим, что 30 октября стало известно, что в Винницкой области гепатит А начал регистрировать не только в областном центре, но и в других населенных пунктах.