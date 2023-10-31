Кулеба объяснил, почему Украине важно усилить ПВО перед зимними обстрелами
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стоимость ракеты противовоздушной обороны – в разы меньше, чем ремонт последствий попадания в энергетическую инфраструктуру, поэтому выгоднее сразу инвестировать в противовоздушную оборону, сообщает Европейская правда.
Короткое заявление он опубликовал в своем Twitter (X).
Кулеба опубликовал инфографику с "простой арифметикой" по поддержке Украины, где говорится, что стоимость одной ракеты для Patriot – около 4 млн долларов США, тогда как восстановление поврежденной электростанции будет стоить около 19 млн.
"Именно поэтому есть смысл максимально усиливать украинскую ПВО сейчас – чтобы сэкономить наши ресурсы в будущем. А человеческие жизни, спасенные благодаря ПВО, – бесценны", – отметил министр иностранных дел.
Как известно, ПВО была одной из ключевых тем октябрьской встречи формата "Рамштайн", после того президент Украины поднимал вопрос усиления противовоздушной обороны в разговорах со многими лидерами.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ключевым элементом "зимнего" пакета помощи для Украины будут средства противовоздушной обороны.
В последнюю партию военной помощи от Германии вошла еще одна система ПВО IRIS-T.