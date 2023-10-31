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Кулеба объяснил, почему Украине важно усилить ПВО перед зимними обстрелами

Кулеба объяснил, почему Украине важно усилить ПВО перед зимними обстрелами
Фото: kmu.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стоимость ракеты противовоздушной обороны – в разы меньше, чем ремонт последствий попадания в энергетическую инфраструктуру, поэтому выгоднее сразу инвестировать в противовоздушную оборону, сообщает Европейская правда.

Короткое заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Кулеба опубликовал инфографику с "простой арифметикой" по поддержке Украины, где говорится, что стоимость одной ракеты для Patriot – около 4 млн долларов США, тогда как восстановление поврежденной электростанции будет стоить около 19 млн.

"Именно поэтому есть смысл максимально усиливать украинскую ПВО сейчас – чтобы сэкономить наши ресурсы в будущем. А человеческие жизни, спасенные благодаря ПВО, – бесценны", – отметил министр иностранных дел.

Как известно, ПВО была одной из ключевых тем октябрьской встречи формата "Рамштайн", после того президент Украины поднимал вопрос усиления противовоздушной обороны в разговорах со многими лидерами.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ключевым элементом "зимнего" пакета помощи для Украины будут средства противовоздушной обороны.

В последнюю партию военной помощи от Германии вошла еще одна система ПВО IRIS-T.

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