Планируются ли применение графиков и отключения света в ноябре: ответ Минэнерго

Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Сейчас ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минэнерго Украины.

С чего все началось

"В социальных сетях была распространена информация со ссылкой на заявление одного из народных депутатов Украины о том, что якобы в ноябре будут применяться графики ограничений потребления электроэнергии" , - говорится в сообщении.

В связи с этим Министерство энергетики в очередной раз решило опровергнуть такого рода информацию.

Никаких ограничений пока не планируется

В Минэнерго отметили, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенных на подконтрольной территории Украины.

"Более того - сейчас в резерве находятся дополнительные мощности, которые будут запущены в работу в случае увеличения потребления и потребностей в электроэнергии" , - отметили чиновники.

Именно поэтому сейчас ограничения бытовых потребителей не предвидится ни в одном из регионов Украины.

В каких случаях возможны отключения

В Министерстве сказали, что информация о якобы отключении является частью информационной войны со стороны России.

Там добавили, что ранее эту информацию пытались распространять различные псевдоэксперты. Однако отключений не произошло ни в марте, ни в октябре.

"Подчеркиваем: отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования" , - сообщили в Минэнерго.

Что именно сказал нардеп

В интервью "Телеграфу" член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что в Украине плановые отключения света якобы могут быть уже в ноябре даже без вражеских обстрелов.

Также он сказал, что ограничения якобы с большой вероятностью будут даже в том случае, если российские оккупанты не будут осуществлять ракетных обстрелов и атак дронами.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.