Планируются ли применение графиков и отключения света в ноябре: ответ Минэнерго
Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Сейчас ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Минэнерго Украины.
С чего все началось
"В социальных сетях была распространена информация со ссылкой на заявление одного из народных депутатов Украины о том, что якобы в ноябре будут применяться графики ограничений потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
В связи с этим Министерство энергетики в очередной раз решило опровергнуть такого рода информацию.
Никаких ограничений пока не планируется
В Минэнерго отметили, что электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенных на подконтрольной территории Украины.
"Более того - сейчас в резерве находятся дополнительные мощности, которые будут запущены в работу в случае увеличения потребления и потребностей в электроэнергии", - отметили чиновники.
Именно поэтому сейчас ограничения бытовых потребителей не предвидится ни в одном из регионов Украины.
В каких случаях возможны отключения
В Министерстве сказали, что информация о якобы отключении является частью информационной войны со стороны России.
Там добавили, что ранее эту информацию пытались распространять различные псевдоэксперты. Однако отключений не произошло ни в марте, ни в октябре.
"Подчеркиваем: отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования", - сообщили в Минэнерго.
Что именно сказал нардеп
В интервью "Телеграфу" член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что в Украине плановые отключения света якобы могут быть уже в ноябре даже без вражеских обстрелов.
Также он сказал, что ограничения якобы с большой вероятностью будут даже в том случае, если российские оккупанты не будут осуществлять ракетных обстрелов и атак дронами.
Блэкауты в Украине
Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.