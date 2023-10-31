Данилов отреагировал на скандальную статью в Time о Зеленском

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, автор нашумевшей статьи в журнале Time не владеет настоящей информацией, связанной с проведением Ставки или заседаний военного кабинета, а соответствующие органы должны выяснить, какие именно люди из окружения президента Зеленского не верят в победу Украины в войне, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Данилов в эфире УП live.

По словам секретаря СНБО, "ничего подобного описанного в статье, в коридорах власти не происходит", в частности заседания Ставки верховного главнокомандующего не проходят так, как описано в материале.

"Касательно того, что он (президент -ред.) из военной комнаты выходит-заходит. Это какая-то чушь от человека, который непонятно о чем вопит...

Заседания Ставки верховного главнокомандующего, заседания военных кабинетов в формате ставки происходят постоянно. Сегодня состоялось 114-е заседание Ставки. На каждом заседании Ставки президент уделяет максимальное внимание проблемам непосредственно с фронта, потому что там участвуют все представители высшего военного руководства. Рассказывать, что там в спешке кто-то пришел-ушел, это странные вещи.

Во-вторых я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. У меня эта анонимность (источников издания в ОП -ред.) вызывает много вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, то ты не имеешь права находиться возле нашего президента...

Эта анонимная подковерность делает огромный вред прежде всего нашей стране...

Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом".

По словам Данилова, в частности относительно потерь Украины в войне, автор статьи пользуется российскими нарративами.

"Я хочу сказать: мы понимаем, какие наши потери, и то, что он там написал, не соответствует действительности от слова совсем" , - добавил секретарь СНБО.

При этом Данилов отметил, что состояние войны - время, когда бушует много эмоций, есть много чувствительной информации и высказываний "на нервах".

Он также упомянул, что уже были случаи коррекции представленных материалов, уточнения позиции и так далее.

По словам секретаря СНБО, главное - ни в коем случае не сделать так, чтобы подобные публикации вредили нашей стране, или этими месседжами могли манипулировать враги Украины.

Что предшествовало: Американский журнал Time опубликовал статью о проблемах, с которыми сталкивается президент Владимир Зеленский во время войны, начиная от ситуации на фронте и международной поддержки, и заканчивая борьбой с коррупцией.

Ссылаясь на членов окружения президента, автор статьи Саймон Шустер отмечает, что после последнего визита в США Зеленский чувствует себя "разъяренным".

Мол, на втором году войны у Зеленского уже не сохранился "привычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его склонность оживлять встречи в военной комнате шуткой или неприличной шуткой".

"Теперь он заходит, получает последние новости, отдает приказы и выходит" , - утверждает в частности автор со ссылкой на одного из давних членов его команды.

Автор написал, что некоторые из окружения Зеленского убеждены, что президент "обманывает себя".