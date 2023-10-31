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ЦНС: Россияне "отфильтровали" более 400 тысяч жителей Донбасса

ЦНС: Россияне "отфильтровали" более 400 тысяч жителей Донбасса
Фото: Facebook

Во временно оккупированных районах Донецкой области сотни тысяч местных жителей подверглись "фильтрационным мероприятиям", проводимым российскими захватчиками, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

Интервенты в ходе подобной "фильтрации" проверяют граждан на лояльность к оккупантам.

По данным ЦНС, всего с начала широкомасштабного вторжения в Украину и по состоянию на сейчас в Донецкой области более 400 тысяч жителей прошли через такие проверки захватчиков.

"Всего в области работает 17 фильтрационных пунктов, где людей подвергают давлению и, в частности, пыткам", — говорится в публикации.

Подобные пункты действуют в таких населенных пунктах региона:

  • Безымянное;
  • Бугас;
  • Мангуш;
  • Степановка;
  • Успенка;
  • Володарск;
  • Дебальцево;
  • Докучаевск;
  • Енакиево;
  • Заречное;
  • Снежное;
  • Шахтерск;
  • Мариуполь;
  • Новоазовск;
  • Старобешево;
  • Донецк.

Отметим, российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину стали активно практиковать фильтрационные проверки населения на временно подконтрольных им территориях.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в оккупированном Волновахе Донецкой области "кадыровцы" расстреляли семью из 9 человек.

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