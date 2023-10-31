ЦНС: Россияне "отфильтровали" более 400 тысяч жителей Донбасса
Во временно оккупированных районах Донецкой области сотни тысяч местных жителей подверглись "фильтрационным мероприятиям", проводимым российскими захватчиками, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).
Интервенты в ходе подобной "фильтрации" проверяют граждан на лояльность к оккупантам.
По данным ЦНС, всего с начала широкомасштабного вторжения в Украину и по состоянию на сейчас в Донецкой области более 400 тысяч жителей прошли через такие проверки захватчиков.
"Всего в области работает 17 фильтрационных пунктов, где людей подвергают давлению и, в частности, пыткам", — говорится в публикации.
Подобные пункты действуют в таких населенных пунктах региона:
- Безымянное;
- Бугас;
- Мангуш;
- Степановка;
- Успенка;
- Володарск;
- Дебальцево;
- Докучаевск;
- Енакиево;
- Заречное;
- Снежное;
- Шахтерск;
- Мариуполь;
- Новоазовск;
- Старобешево;
- Донецк.
Отметим, российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину стали активно практиковать фильтрационные проверки населения на временно подконтрольных им территориях.
Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в оккупированном Волновахе Донецкой области "кадыровцы" расстреляли семью из 9 человек.