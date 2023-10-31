ЦНС: Россияне "отфильтровали" более 400 тысяч жителей Донбасса

Во временно оккупированных районах Донецкой области сотни тысяч местных жителей подверглись "фильтрационным мероприятиям", проводимым российскими захватчиками, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

Интервенты в ходе подобной "фильтрации" проверяют граждан на лояльность к оккупантам.

По данным ЦНС, всего с начала широкомасштабного вторжения в Украину и по состоянию на сейчас в Донецкой области более 400 тысяч жителей прошли через такие проверки захватчиков.

"Всего в области работает 17 фильтрационных пунктов, где людей подвергают давлению и, в частности, пыткам" , — говорится в публикации.

Подобные пункты действуют в таких населенных пунктах региона:

Безымянное;

Бугас;

Мангуш;

Степановка;

Успенка;

Володарск;

Дебальцево;

Докучаевск;

Енакиево;

Заречное;

Снежное;

Шахтерск;

Мариуполь;

Новоазовск;

Старобешево;

Донецк.

Отметим, российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину стали активно практиковать фильтрационные проверки населения на временно подконтрольных им территориях.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в оккупированном Волновахе Донецкой области "кадыровцы" расстреляли семью из 9 человек.