Кабмин утвердил членов наблюдательного совета Оператора ГТС Украины
Кабинет министров утвердил трех независимых членов наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины" и одного представителя государства, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Независимыми членами стали:
- Дэвид Чарльз Дэвис (Великобритания, неисполнительный директор, председатель комитета по аудиту "Петрофас Лимитед", член наблюдательного совета и комитета по аудиту Wienerberger AG, Австрия);
- Ян Чадам (Польша, доцент экономического факультета Университета Марии Кюри-Склодовской, член наблюдательного совета Люблинский аэропорт С.А, Польша, ранее – член наблюдательного совета "Магистральные газопроводы Украины");
- Сергей Коновец (Украина, финансовый директор Торвелл Холдинг Лимитед, ранее – член наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк").
Представительницей государства в наблюдательном совете ОГТСУ назначили заместитель министра энергетики Светлану Гринчук.
Формирование наблюдательного совета ОГТС до конца октября 2023 года является обязательством Украины перед Международным валютным фондом.
Напомним:
В сентябре Кабинет министров передал Минэнерго долю в уставном капитале Оператора ГТС Украины, которой владели "Магистральные газопроводы Украины".