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Кабмин утвердил членов наблюдательного совета Оператора ГТС Украины

Кабмин утвердил членов наблюдательного совета Оператора ГТС Украины
Фото: Facebook

Кабинет министров утвердил трех независимых членов наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины" и одного представителя государства, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Независимыми членами стали:

  • Дэвид Чарльз Дэвис (Великобритания, неисполнительный директор, председатель комитета по аудиту "Петрофас Лимитед", член наблюдательного совета и комитета по аудиту Wienerberger AG, Австрия);
  • Ян Чадам (Польша, доцент экономического факультета Университета Марии Кюри-Склодовской, член наблюдательного совета Люблинский аэропорт С.А, Польша, ранее – член наблюдательного совета "Магистральные газопроводы Украины");
  • Сергей Коновец (Украина, финансовый директор Торвелл Холдинг Лимитед, ранее – член наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк").

Представительницей государства в наблюдательном совете ОГТСУ назначили заместитель министра энергетики Светлану Гринчук.

Формирование наблюдательного совета ОГТС до конца октября 2023 года является обязательством Украины перед Международным валютным фондом.

Напомним:

В сентябре Кабинет министров передал Минэнерго долю в уставном капитале Оператора ГТС Украины, которой владели "Магистральные газопроводы Украины".

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