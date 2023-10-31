Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение с РФ

Президент Владимир Зеленский предложил парламенту расторгнуть консульское соглашение между Украиной и РФ. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает официальный портал Рады.

Текст законопроекта еще не появился на сайте парламента. В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству Рады.

Консульское соглашение - это документ, регулирующий консульские отношения между государствами. Консульское соглашение между Украиной и РФ было подписано в январе 1993 года, а вступило в силу в ноябре 1995 года.

Соглашение регулировало вопросы открытия консульств, назначения и допущения глав консульских учреждений, а также консульские функции.

Напомним, после полномасштабного вторжения российской армии Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

В результате разрыва дипотношений обе стороны остались без возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран. Кроме того свою деятельность прекратили украинские и российские дипломаты в Украине и РФ.