СМИ узнали, когда представят новый пакет санкций ЕС против РФ

Проект двенадцатого пакета санкций Европейского Союза против России будет объявлен государствам-членам на следующей неделе, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По данным Джозвяка, предложение по 12-му раунду санкций ЕС против России "поступит на следующей неделе".

"Значительную часть пакета составляют меры против обхода санкций, санкции в отношении товаров двойного назначения и запрет на российские бриллианты", – добавил он.

The proposal for the EU’s next round of sanctions on #Russia (12th round) will come next week. Anti-circumvention, dual-use goods and a ban on ???????????? form large parts of the package. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 31, 2023

По данным Bloomberg, предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.

В новом пакете могут присутствовать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Обсуждается такой запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и репатриации российских активов в ЕС.

Содержание 12-го пакета санкций ЕС еще может измениться перед тем, как Европейская комиссия официально представит его государствам-членам.

Напомним, президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита ЕС на прошлой неделе призвал их усилить санкционное давление на Россию.