Россия вывела все военные подразделения с территории Беларуси
В Беларуси находятся несколько сотен российских наемников, остальные оккупационные войска РФ вывели, сообщает Деловая столица.
Об этом рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Россия вывела все свои подразделения из территории Беларуси в рамках ротации и новых после этого не заводила", — сказал представитель ГНСУ.
Он добавил, что рядом с нашей границей перемещение личного состава или техники не отмечается.
"На полигонах проходят учения. Мы активно следим за ситуацией, анализируем, насколько она может представлять угрозу", – подчеркнул Демченко.