У Байдена намекнули, что он может ветировать бюджет без средств для Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не исключил, что президент США Джо Байден может наложить вето на бюджетный законопроект, в котором не будет средств на помощь Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом Кирби сказал журналистам на брифинге во вторник.

Представитель Белого дома уклонился от прямого ответа на вопрос, готов ли Байден применить вето, если Конгресс проголосует за собственный бюджетный законопроект, в котором не будут предусмотрены расходы для Украины.

"Я думаю, что мы очень четко дали понять, насколько глубокое беспокойство вызывает законопроект республиканцев в Палате представителей и насколько он не соответствует нашим потребностям в национальной безопасности", – сказал Кирби.

"И как верховный главнокомандующий, президент никогда не сделает ничего, что не соответствует нашим ключевым потребностям национальной безопасности", – добавил он.

Напомним, что Белый дом запросил у Конгресса дополнительной бюджетной поддержки на более 105 миллиардов долларов, из которых 61,4 миллиарда должны были предназначаться для Киева.

Но в понедельник республиканцы в Палате представителей США представили законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 миллиардов долларов отдельно от Украины.

Новоизбранный спикер палаты республиканец Майк Джонсон на прошлой неделе заявил, что хочет, чтобы помощь Израилю и Украине рассматривалась в палате отдельно. По его словам, помощь, которую оказывают Киеву, следует рассматривать более тщательно.

Путь дальнейшей реализации плана финансирования Байдена выглядит неопределенным. Демократы и многие республиканцы в Сенате, где большинство имеют демократы, поддерживают стратегию Байдена по объединению помощи Украине с поддержкой Израиля.