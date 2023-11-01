ISW: Антиеврейские протесты в РФ – признак слабости контроля Кремля в регионах

Учитывая события в Дагестане и реакции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова свидетельствует о том, что российских чиновников, скорее всего, беспокоит ослабление контроля на периферии России.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают, что реакция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на антисемитские заворушки 29 октября в Республике Дагестан свидетельствует о том, что российские чиновники могут быть все больше обеспокоены ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии Российской Федерации.

Кадыров отреагировал на беспорядки в Дагестане, поддержав обвинения президента России Владимира Путина в том, что Запад организовал такую ситуацию с целью дестабилизации России.

Позже Кадыров призвал чеченские силы безопасности немедленно задерживать подстрекателей любых потенциальных беспорядков в Чечне или "сделать три предупредительных выстрела в воздух, а после этого сделать четвертый выстрел в лоб".

Эксперты указывают на то, что реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о том, что он, в первую очередь, обеспокоен сохранением непоколебимой поддержки Путина и, во-вторых, демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне, угрожая жестоким ответом на потенциальные будущие беспорядки.

Ключевые выводы ISW за 31 октября