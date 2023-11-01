ISW: Антиеврейские протесты в РФ – признак слабости контроля Кремля в регионах
Учитывая события в Дагестане и реакции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова свидетельствует о том, что российских чиновников, скорее всего, беспокоит ослабление контроля на периферии России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Аналитики отмечают, что реакция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на антисемитские заворушки 29 октября в Республике Дагестан свидетельствует о том, что российские чиновники могут быть все больше обеспокоены ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии Российской Федерации.
Кадыров отреагировал на беспорядки в Дагестане, поддержав обвинения президента России Владимира Путина в том, что Запад организовал такую ситуацию с целью дестабилизации России.
Позже Кадыров призвал чеченские силы безопасности немедленно задерживать подстрекателей любых потенциальных беспорядков в Чечне или "сделать три предупредительных выстрела в воздух, а после этого сделать четвертый выстрел в лоб".
Эксперты указывают на то, что реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о том, что он, в первую очередь, обеспокоен сохранением непоколебимой поддержки Путина и, во-вторых, демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне, угрожая жестоким ответом на потенциальные будущие беспорядки.
Ключевые выводы ISW за 31 октября
- Реакция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки 29 октября в Республике Дагестан свидетельствует о том, что российских чиновников все больше беспокоит ослабление авторитарного контроля в регионах Российской Федерации.
- Украинские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области 31 октября.
- Российские войска 31 октября нанесли ряд ракетных ударов и ударов с беспилотников по территории Украины.
- Российские власти задержали двух подозреваемых в убийстве украинской семьи в оккупированной Донецкой области.
- Российские войска продолжали наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кремянка, вблизи Бахмута, под Авдеевкой, к западу и юго-западу от Донецка, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и продвинулись вперед вблизи Авдеевки.
- Бывшие бойцы "группы Вагнера" продолжают передислоцироваться в Украину в составе других российских формирований.
- Российские оккупационные чиновники продолжают усилия по искоренению украинского языка и культуры в оккупированной Украине.